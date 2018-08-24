李智凱雙槓、唐嘉鴻單槓力拚奪牌 今日賽事預告與轉播

李智凱昨為台灣搶下隊史首面亞運體操金牌。（特派記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻上精采賽事與轉播！

亞運持續進行，網球部分，中午11點由詹詠然與詹皓晴在雙打四強戰中登場， 尋求闖進冠軍戰。羽球方面，下午2點開始，混雙16強/男單32強/女雙16強皆有台灣選手出賽，另外體操決賽也將在下午5點開始，昨天分別奪下金牌與銀牌的李智凱、唐嘉鴻都將登場，球迷們請準時收看轉播囉！

另外，明天早上11點30分台灣女壘將迎戰中國，勝隊下午4點再與日本在金牌戰碰頭，敗隊則拿到銅牌。球迷們記得準時為台灣健兒加油！

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大聯盟方面，早上八點由運動家客場出戰雙城。運動家派出老將卡希爾（Trevor Cahill）先發，雙城則推出史都華（Kohl Stewart）主投。卡希爾前一戰面對太空人隊繳出7局無失分的成績，且僅被敲出1支安打，今天能否帶領運動家獲勝並成功登頂美聯西區龍頭呢？精彩比賽，球迷們不要錯過囉！

中職今賽事，高雄因連日豪大雨，宣布今日停班課，澄清湖球場中信兄弟對統一獅賽事宣布延賽。新莊球場Lamigo桃猿對陣富邦悍將的比賽則上演洋將對決，由史博威對上布魯斯。布魯斯本季表現不佳，隨時都有可能領機票，這場比賽很有可能是他的期末考。喜愛中職的球迷們，記得準時收看轉播囉！

日職例行賽，下午5點由阪神虎挑戰讀賣巨人，近5戰拿下3勝2敗的巨人目前以55勝57敗暫居央聯第三位，落後第二名的養樂多0.5勝差。台灣旅日好手陽岱鋼的表現仍是球迷們關注的焦點。球迷們一起打開電視為岱桑加油！

亞運

10:00 游泳 台灣隊預賽 愛爾達體育3台

11:00 網球 女雙詹詠然/詹皓晴賽事 愛爾達體育1台、緯來體育、公視3台

11:30 壘球 銀牌戰 愛爾達體育2台

13:00 羽球 女單16強/男雙32強/女雙32強 愛爾達體育3台、緯來體育

15:00 舉重 女子63公斤級 愛爾達體育1台、緯來體育

16:00 壘球 金牌戰（如有晉級） 緯來體育台、愛爾達體育2台

17:00 體操 決賽 愛爾達體育1台、緯來體育

20:30 女足 台灣@越南 愛爾達體育3台、緯來體育

MLB例行賽

08:00 運動家@雙城 FOX體育

CPBL例行賽

18:35 猿@悍將 WinTV綜合台、ELEVEN SPORTS PLUS、愛爾達體育1台、愛奇藝

NPB例行賽

16:55 阪神@巨人 緯來育樂台