亞運》怪物美少女池江璃花子 一人奪5金平44年來紀錄！

日本女團在女子400公尺混合式接力決賽奪金。右二為池江璃花子。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2018雅加達亞運游泳項目，日本年僅18歲的美少女新星池江璃花子開賽屢屢打破大會紀錄，加上今晚的女子400公尺混合式接力決賽奪金，她一個人勇奪5面金牌，追平日本隊在亞運的紀錄，也是目前金牌數最多的選手，有望能得本屆亞運的MVP。

賽前曾表示參賽項目都想要奪金池江璃花子，包含400公尺自由式接力團體賽、女子50公尺蝶式、100公尺自由式、100公尺蝶式、加上今天的女子400公尺混合式接力，都獲得金牌，她個人囊括5金是本屆亞運最多。

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而池江璃花子在女子800公尺自由式接力、男女400公尺混和式接力獲得銀牌，目前一人就有5金2銀，總獎牌數7面是全亞運選手中最多。

根據日本媒體《體育報知》報導，池江璃花子追平日本隊史單一選手奪5金的紀錄，前一位是日本游泳選手西側よしみ（Yoshimi Nishigawa），她曾在1970年曼谷亞運、1974年德黑蘭亞運上包辦5面金牌。

池江璃花子目前還剩下50公尺自由式項目，若能奪金將締造可望締造日本隊史紀錄。

日本女團在女子400公尺混合式接力決賽奪金。右二為池江璃花子。（美聯社）

日本女團在女子400公尺混合式接力決賽奪金。右一為池江璃花子。（法新社）

日本游泳選手池江璃花子一人奪得5面金牌。（資料照，路透）

日本游泳選手池江璃花子一人奪得5面金牌。（資料照，法新社）

日本游泳選手池江璃花子一人奪得5面金牌。（資料照，美聯社）