中職Live》范國宸敲清壘三壘安打 獅 0：4 悍將

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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統一
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0
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0
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0
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0
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2
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0
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悍將
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4
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0
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4
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4
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0
第五局
第四局
第三局
三局上，二出局後陳傑憲敲二壘安打，但吳桀睿無法打回分數。
第二局
二局下，李宗賢率先敲安，陳品捷短打出局，王正棠遭到三振，高國輝外野飛球出局。
請繼續往下閱讀...
二局上，一出局後陳鏞基擊出安打，但高國慶擊出內野滾地球出局，唐肇廷同樣擊出滾地球出局。
第一局
一局下，陳品捷率先敲安，王正棠補上一分打點二壘安打，高國輝擊出外野飛球出局，林益全、林哲瑄皆保送上壘，隨後瑞安發生暴投，悍將再下一城。下一棒范國宸擊出兩分打點三壘安打。于孟馗、方克偉無法延續攻勢。
一局上，獅隊三上三下。
賽前
瑞安本季對戰富邦悍將取得2勝1敗，防禦率4.85的成績，同時必須提防曾敲出全壘打的林哲瑄。瑞安是統一本季最穩定先發投手之一，今天將要尋求本季第七勝。悍將則派出蔡明晋主投，本季成績0勝1敗，防禦率高達11.91，此役必須拉長投球局數並減少失投球，才有機會助球隊取勝。
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統一獅
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棒次
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富邦悍將
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陳傑憲 SS
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1
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陳品捷 RF
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吳桀睿 2B
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2
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王正棠 2B
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郭阜林 LF
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3
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高國輝 LF
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鄧志偉 DH
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4
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林益全 DH
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陳鏞基 3B
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5
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林哲瑄 CF
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高國慶 1B
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6
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范國宸 1B
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唐肇廷 RF
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7
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于孟馗 SS
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高志綱 C
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8
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方克偉 C
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莊駿凱 CF
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9
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李宗賢 3B
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瑞安
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先發
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蔡明晉