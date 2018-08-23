中職Live》范國宸敲清壘三壘安打 獅 0：4 悍將

2018/08/23 19:28

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

統一

0

0

0

0

2

0

悍將

4

0

4

4

0

第五局

第四局

第三局

三局上，二出局後陳傑憲敲二壘安打，但吳桀睿無法打回分數。

第二局

二局下，李宗賢率先敲安，陳品捷短打出局，王正棠遭到三振，高國輝外野飛球出局。

二局上，一出局後陳鏞基擊出安打，但高國慶擊出內野滾地球出局，唐肇廷同樣擊出滾地球出局。

第一局

一局下，陳品捷率先敲安，王正棠補上一分打點二壘安打，高國輝擊出外野飛球出局，林益全、林哲瑄皆保送上壘，隨後瑞安發生暴投，悍將再下一城。下一棒范國宸擊出兩分打點三壘安打。于孟馗、方克偉無法延續攻勢。

一局上，獅隊三上三下。

賽前

瑞安本季對戰富邦悍將取得2勝1敗，防禦率4.85的成績，同時必須提防曾敲出全壘打的林哲瑄。瑞安是統一本季最穩定先發投手之一，今天將要尋求本季第七勝。悍將則派出蔡明晋主投，本季成績0勝1敗，防禦率高達11.91，此役必須拉長投球局數並減少失投球，才有機會助球隊取勝。

統一獅

棒次

富邦悍將

陳傑憲  SS

1

陳品捷  RF

吳桀睿  2B

2

王正棠  2B

郭阜林  LF

3

高國輝  LF

鄧志偉  DH

4

林益全  DH

陳鏞基  3B

5

林哲瑄  CF

高國慶  1B

6

范國宸  1B

唐肇廷  RF

7

于孟馗  SS

高志綱  C

8

方克偉  C

莊駿凱  CF

9

李宗賢  3B

瑞安

先發

蔡明晉
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