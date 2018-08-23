亞運》狂！唐嘉鴻地板奪銀 台灣史上首面亞運體操銀牌

台灣21歲體操好手唐嘉鴻替我國再添史上第一面亞運體操銀牌。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕台灣21歲體操好手唐嘉鴻今日在亞運地板個人決賽上陣，即使是首位登場且成績又不如資格賽，仍以14.425分，替我再添史上第一面亞運體操銀牌。而李智凱以13.950分居第4，與獎牌擦肩而過。

唐嘉鴻去年世大運抱憾拿到第4，如今在亞運捲土重來，先於資格賽拚出14.450分，以第二名之姿闖入決賽，這次決賽拿到14.425分。

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第二位登場的日本谷川翔取得13.425分；第三位上陣的菲律賓18歲選手優洛（Carlos Edriel Yulo）在14.500分高居資格賽首名，但決賽有出現失誤，僅拿到13.500分。第四位登場是我另一名將李智凱，他在資格賽取得13.900分，今日則拿13.950分。第五位的中國選手肖若騰僅拿13.525分，此時也確定唐嘉鴻確定至少銅牌起跳。不過，南韓金漢率以14.675超車。

至於最終登場的是剛拿到本屆全能金牌的中國名將林超攀以14.225分奪銅。

台灣21歲體操好手唐嘉鴻在亞運地板個人決賽奪得銀牌。（特派記者林正堃攝）

台灣21歲體操好手唐嘉鴻在亞運地板個人決賽奪得銀牌。（特派記者林正堃攝）

台灣21歲體操好手唐嘉鴻替我國再添史上第一面亞運體操銀牌。（特派記者林正堃攝）

台灣21歲體操好手唐嘉鴻替我國再添史上第一面亞運體操銀牌。（特派記者林正堃攝）

台灣體操好手唐嘉鴻。（特派記者林正堃攝）

台灣體操好手唐嘉鴻喜收銀牌。（特派記者林正堃攝）

台灣21歲體操好手唐嘉鴻替我國再添史上第一面亞運體操銀牌。（特派記者林正堃攝）