亞運棒球》棒球隊出征 贊助商贈護目鏡壯行

亞運台灣成棒隊今晨出發至雅加達。（記者黃照敦攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣棒球隊本屆雖並非最強陣容出征，但仍眾星雲集，21日在天母棒球場和台北興富發隊進行熱身賽後，今已抵達雅加達。

本屆亞運棒球賽會內賽共八隊競逐，台灣隊坐三望二搶第一。會外賽已於22日開打，由泰國、斯里蘭卡和寮國爭取會內賽A組最後一張門票，另三隊為日本、中國和巴基斯坦，B組則為台灣隊、南韓、香港以及印尼。

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台灣隊今天飛往雅加達後，有兩天的時間可以熟悉大會比賽場地，為26日對南韓之戰作最佳準備，南韓也是我國最大勁敵。台灣隊在2006年杜哈亞運奪金，2010廣州亞運、2014仁川亞運都敗給南韓，以銀牌作收。

背負著國人的期望，即將強碰尋求三連霸的南韓，台灣隊總教練許順益坦言硬仗難免，比賽也一定會有壓力。但強調：「台灣隊雖然較不被看好，但一定會拿出信心好好拼，全力以赴爭取最佳成績。」

台灣棒球隊今天出征雅加達亞運，以運動員視覺守護者自許的720armour運動眼鏡，特別贊助巧妙結合國旗和國花的台灣隊鏡壯行，盼面對勁敵，台灣隊能發揮冰雪風雨都不怕的梅花精神，用實力讓世界看見台灣。

台灣隊所用的太陽眼鏡，巧妙結合國旗和國花。（720armour提供）