亞運》自由車獎牌停留在一銀 馮俊凱、蔡雅羽惜敗

台灣自由車男子公路賽代表隊，（右起）馮俊凱、劉恩杰、陳建良。（教練楊東蓁提供）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕2018雅加達亞運男子自由車公路賽今早於西爪哇舉行，全長超過145公里，加上酷熱的天氣，考驗選受的意志力，台灣代表隊本屆由馮俊凱與劉恩杰、陳建良聯手出擊，一哥馮俊凱比賽後段突圍殺出，一度咬住領先集團，可惜最後五公里氣力放盡，無緣站上頒獎台，最終以第11名作收。最終金牌由哈薩克盧薩寇（Alexey Lutsenko）收下。

馮俊凱表示，本次與劉恩杰和陳建良配合的很棒，有良好的團隊合作；最後山路部分狀況很棒，一路追擊，一度跟上領先群，可惜最後五公里有一口氣沒有拼上去，被拉開後就難以追趕。

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台灣本屆自由車在下坡賽由江勝山摘下銀牌，其餘包括男、女子公路賽和登山車越野賽都沒拿下獎牌。

首度參加亞運的未來之星蔡雅羽，在登山車越野賽原有機會拿下獎牌，可惜最終因破胎，僅拿下第五名，但潛力仍被看好下屆有望替台灣進帳獎牌。

蔡雅羽表示，「不到5小時的訓練必須熟記所有路況，是一個新的挑戰，從一出發的第一集團角逐前三名的過程中，破胎到急起直追，花費了將近3分鐘，雖然最後沒能站上頒獎台，不過從準備到參賽甚至比賽過程，也為我亞運之旅有了不一樣的色彩。」

蔡雅羽拿下第五。（郭文進教練提供）