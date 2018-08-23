亞運》猛！43歲媽媽選手跳馬奪銀 台灣方可晴第五作收

烏茲別克體操傳奇丘索維金娜女子跳馬奪銀。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕烏茲別克體操傳奇丘索維金娜（Oksana Chusovitina）儘管已經43歲了，依舊寶刀未老，決賽以總成績14.287拿下銀牌，而台灣女將方可晴則以13.187分第五作收。

「媽媽級」選手丘索維金娜今年出征亞運，跳馬決賽的14.287分只僅次於南韓16歲新星呂瑞星（Yeo Seo-jeong）的14.387分，丘索維金娜拿下銀牌，這她自1994年參賽以來，亞運體操跳馬項目的第4面金牌，過去最佳成績是2002年的金牌。

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雖然大家都覺得丘索維金娜這次挑戰完亞運就會退休，不過，她並不打算就此結束體操生涯，而是將目標放在兩年後的東京奧運，「（去東京）一直是我的夢想，我想要去奧運。」丘索維金娜近日接受《Channel NewsAsia》時說道。

丘索維金娜在奧運拿下1金1銀的成績，過去7屆參賽已締造體操選手紀錄，假設她真的成功挑戰2020年東京奧運，這將是她第8度參賽，同時也再度刷新奧運最年長體操參賽者的紀錄。

台灣女將方可晴今天體操跳馬決賽，第1跳拿13.525分，第2跳12.850分，平均13.187分，最終以第五作收。

烏茲別克體操傳奇丘索維金娜（左）女子跳馬奪銀。（歐新社）

丘索維金娜女子跳馬完美演出，現場觀眾獻上掌聲。（歐新社）



方可晴女子跳馬第五坐收。（歐新社）