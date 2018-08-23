亞運》郭婞淳復仇成功 擊敗宿敵蘇坎雅奪金

「舉重女神」郭婞淳今在雅加達亞運女子舉重58公斤級奪得金牌。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕「舉重女神」郭婞淳今在雅加達亞運女子舉重58公斤級出賽，對決里約奧運金牌、泰國名將蘇坎雅，最終郭婞淳技高一籌，繳出抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤的成績，奪下金牌。

此次對戰是郭婞淳的復仇之戰，兩年前里約奧運，郭婞淳遭泰國雙姝蘇坎雅和匹絲芮夾擊，2人合力牽制，利用各自擅長的抓、挺舉優勢，讓郭婞淳備感壓力，最終僅拿下銅牌。

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經過兩年的洗禮，郭婞淳實力更上層樓，去年世大運挺舉更以142公斤打破世界紀錄；本屆亞運郭婞淳抓舉開把設定100公斤，之後103和105公斤都順利成功。

由於其餘對手最重僅舉起123公斤，郭婞淳於擅長的挺舉，保守出擊開把從原先設定的130公斤降為125公斤，順利舉起後，挑戰130公斤也成功，已確定拿下金牌，最後一舉挑戰世界紀錄143公斤，可惜最終無法舉起，但仍拿下金牌。

蘇坎雅開把則設定97公斤順利舉起，第二舉設定101公斤，硬是比郭婞淳多1公斤，逼迫郭婞淳先上陣，最終第三把103公斤也舉起，但仍比郭婞淳少2公斤。

蘇坎雅開把成功舉起117，第二121公斤、第三把123公斤都成功，但已確定無緣后冠，最終銀牌坐收。

郭婞淳生涯擁有世大運、亞錦賽、世錦賽及東亞運金牌，今用壓倒性的優勢，擊敗蘇坎雅復仇成功，奠定女子58公斤級舉重后的地位。

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郭婞淳握拳。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳抓舉105公斤成功。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳。（特派記者陳志曲攝）

「舉重女神」郭婞淳今在雅加達亞運女子舉重58公斤級奪得金牌。（特派記者陳志曲攝）

「舉重女神」郭婞淳今在雅加達亞運女子舉重58公斤級奪得金牌。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳奪得金牌。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳勇奪金牌。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳勇奪金牌。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳講到四年前無法參加仁川亞運眼眶泛淚。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳與教練林敬能。（特派記者陳志曲攝）