亞運》復仇之戰 郭婞淳舉重暫居領先

「舉重女神」郭婞淳抓舉105公斤成功。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕「舉重女神」郭婞淳今在雅加達亞運女子舉重58公斤級出賽，郭婞淳開把重量就力壓群后，開把重量為抓舉100公斤、挺舉130公斤，目前暫居領先。

此次對戰是郭婞淳的復仇之戰，兩年前里約奧運，郭婞淳遭泰國雙姝蘇坎雅和匹絲芮夾擊，2人合力牽制，利用各自擅長的抓、挺舉優勢，讓郭婞淳備感壓力，最終僅拿下銅牌。

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經過兩年的洗禮，郭婞淳實力更上層樓，去年世大運挺舉更以142公斤打破世界紀錄；本屆亞運郭婞淳抓舉開把設定100公斤，之後103和105公斤都順利成功。

蘇坎雅開把則設定97公斤順利舉起，第二舉設定101公斤，硬是比郭婞淳多1公斤，逼迫郭婞淳先上陣，最終第三把103公斤也舉起，但仍比郭婞淳少2公斤，暫居第二。

郭婞淳生涯擁有世大運、亞錦賽、世錦賽及東亞運金牌，生涯仍缺亞運、奧運金牌。本屆亞運58公斤級共7人出賽，郭婞淳主要爭金勁敵除了蘇坎雅外，也要提防日本安藤美希子。（更新時間：1846）

「舉重女神」郭婞淳抓舉105公斤成功。（特派記者陳志曲攝）

「舉重女神」郭婞淳。（特派記者陳志曲攝）

「舉重女神」郭婞淳。（特派記者陳志曲攝）