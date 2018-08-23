亞運》又一次「完美落地」 李智凱贏得台灣體操亞運首金

李智凱搶下台灣隊史首面亞運體操金牌。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕台灣22歲體操好手李智凱是2005年紀錄片「翻滾吧！男孩」的菜市仔凱，從去年台北世大運鞍馬項目以完美的15.300分奪金，今日在雅加達亞運鞍馬個人決賽，更再度挑戰自我成功，以15.400分又一次「完美落地」，搶下台灣隊史首面亞運體操金牌。

李智凱資格賽15.050分，昨天他在團體決賽於鞍馬取得15.100分，使他對個人賽更具信心。不過，李智凱勁敵除日本選手外，還有昨拿到15.150分的中國孫煒，而李智凱豪氣表示，「我們就決賽見真章。」

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李智凱今日先在地板項目決賽亮相，雖以13.950分居第4，與獎牌擦肩而過。孫煒在資格賽成績為15.000分，今日則拿到15.075分，另一中國選手鄒敬園15.100分躍居第一，而29歲伊朗沙迪瑞札（Saeedreza Keikha）14.775分

李智凱決賽排在第5位出場，選擇難度6.300分開始挑戰自我，最終落地難掩興奮之情，以15.400分超車鄒敬園，替台灣贏得本屆第4面金牌，更是彌足珍貴的亞運體操首金。

李智凱完成動作後，與恩師林育信緊緊相擁，他打趣表示，「其實教練這次很激動，抱得比平時大力許多。」

李智凱繼去年世大運奪金，這次亞運又是完美摘金，他目光將擺在2020年東京奧運，期待自己能夠再次創造歷史。

李智凱搶下台灣隊史首面亞運體操金牌。（特派記者林正堃攝）

李智凱。（特派記者林正堃攝）

李智凱奪金。（特派記者林正堃攝）

李智凱振臂歡呼。（特派記者林正堃攝）

完成動作後，李智凱和教練林育信激動不已。（特派記者林正堃攝）

確定奪金後，李智凱和教練林育信開心拿會旗向觀眾、隊友致意。。（特派記者林正堃攝）