亞運棒球》諜對諜！台韓戰先發不是林樺慶VS.梁玹種？

林樺慶、梁玹種。（資料照，特派記者羅志朋、黃耀徵攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕莫非是諜對諜？頗受矚目的亞運棒球台韓大戰26日點燃戰火，今天台韓兩隊都搭機抵達印尼雅加達，不過，南韓教頭宣銅烈說，「對台灣之戰先發投手，確定就是金牌戰的先發，只是這名投手是誰?現在我還不能說出來。」沒有明說是由超級王牌梁玹種對台先發。

台灣隊的狀況也一樣，原本教練團規劃讓林樺慶先發，不過今天稍早總教練許順益受訪時表示，林樺慶對韓先發只是暫定，還要看明、後兩天練球後再做決定。

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明天台灣隊將在GBK第二球場練球，這屆亞運台灣所有賽程應該都不會在這裡打，後天則在GBK第一球場練球，也就是台韓大戰的比賽場地。

這次台灣帶了11名投手征戰亞運，許順益表示，先發投手還沒完全確定，除了27日對香港的先發投手林政賢之外，對南韓的比賽，全隊10名投手都要待命上場，全力搶勝。

由於先前許順益曾說，台韓戰由林樺慶先發，南韓情蒐團早已啟動並做足功課，情蒐團長李鐘烈表示，台灣已經公佈首戰先發投手為林樺慶，但這只能說是「第一個上來投球的投手」，台灣可能會動用好幾名投手來壓制南韓。

李鐘烈也說，整體而言，台灣和日本戰力差不多，台灣打者有一棒爆發的長打能力，日本則是投手群實力整齊且平均。對此，許順益表示，台灣隊打者經過長期培訓和海外移地訓練，打擊愈來愈進步，整體看起來相當穩定。