亞運棒球》台韓大軍進駐選手村 兩隊教頭都說房間好小

亞運棒球台灣隊今天下午進駐選手村。（棒協提供）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕2018年雅加達-巨港亞運棒球26日台灣首戰南韓，今天早上台灣隊搭乘CI761班機飛往印尼雅加達，下午抵達，現已進駐選手村，台灣隊總教練許順益覺得，選手村房間的空間有點小。

1998年曼谷亞運許順益是台灣棒球隊教練，20年後雅加達-巨港亞運「升格」為總教練，他表示，這屆亞運選手村和曼谷亞運差不多，2人1間，房間的空間有點小，全隊剛住進來，還有幾間房間還跳電，無法開冷氣吹，不過餐飲還不錯。

請繼續往下閱讀...

除了許順益之外，台灣隊打者姜建銘2006年打過杜哈亞運，12年後再度征戰亞運，身分從主力投手變成中心打者，兩人是台灣隊陣中唯二參與過亞運的教練、選手。

事實上，不只許順益覺得選手村住的地方太小，日前南韓國家隊教頭宣銅烈也說，雖然選手村從外觀看起來感覺還不錯，但實際上住進去就是完全不同的感受了，硬體設施實在不理想，浴室很小，連一個人使用都有點壓迫感，床也很小。

宣銅烈國際賽經驗豐富，征戰過奧運，他以過來人經驗說，「像這次亞運的硬體環境，可說是歷年最差。」原本南韓棒協考慮，讓這批身價非凡的韓職球星住進飯店，而非選手村，不過宣銅烈認為此舉不妥，擔心南韓其他項目選手會覺得獨厚職棒球員，為了整個代表團公平性，還是進駐選手村。

亞運棒球隊今天早上搭機，下午抵達雅加達機場。（選手提供）