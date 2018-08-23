亞運》郭婞淳展現野心 挑戰自己設下的142公斤障礙

郭婞淳最終以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤的成績，奪下生涯首面亞運金牌。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕「舉重女神」郭婞淳今在雅加達亞運女子舉重58公斤級出賽，最終以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤的成績，奪下生涯首面亞運金牌。可惜挺舉挑戰世界紀錄143公斤失敗。

郭婞淳去年世大運挺舉142公斤，打破世界紀錄。今挺舉第二把130成功，已確定將金牌收入口袋，第三次試舉挑戰143公斤，期盼能將自己設下的142障礙，在向上提升，可惜最終無力舉起，但仍以9公斤的差距封后，人生金牌拼圖僅剩下奧運。

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郭婞淳抓舉105公斤成功。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳抓舉105公斤成功。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳挑戰130公斤成功。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳挑戰130公斤成功。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳挑戰130公斤成功，但向裁判抗議槓鈴兩邊重量不平均。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳挑戰130公斤成功，但向裁判抗議槓鈴兩邊重量不平均。（特派記者陳志曲攝）

泰國舉重好手蘇坎雅。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳第三次試舉挑戰143公斤，期盼能將自己設下的142障礙，在向上提升。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳第三次試舉挑戰143公斤。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳第三次試舉挑戰143公斤失敗。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳亞運奪金，人生金牌拼圖僅剩下奧運。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳最終以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤的成績，奪下生涯首面亞運金牌。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳與教練林敬能。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳亞運體重58公斤級項目奪金。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳與教練林敬能相擁。（特派記者陳志曲攝）。

郭婞淳掛上亞運金牌。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳講到四年前無法參加仁川亞運眼眶泛淚。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳與教練林敬能慶祝亞運奪金。（特派記者陳志曲攝）。

郭婞淳挑戰130公斤成功。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳（中）擊敗里約奧運金牌得主蘇坎雅（左）奪得金牌。（特派記者陳志曲攝）