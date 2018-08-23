亞運》被郭婞淳擊敗 里約奧運金牌蘇坎雅宣告東京奧運討回來！

郭婞淳（中）奪得金牌，里約奧運金牌蘇坎雅（左）在這次亞運獲得銀牌。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕郭婞淳宿敵蘇坎雅兩年前在里約奧運以抓舉110公斤、挺舉130公斤與總和240公斤，一舉摘下金牌。

兩年之後2018年雅加達亞運，郭婞淳復仇成功，最終繳出抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤的成績封后，預計兩人下一個最大戰場，將是2020的東京奧運，對此蘇坎雅表示，「我會再討回來，有信心能在東京奧運擊敗郭婞淳。」

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蘇坎雅本次亞運僅繳出抓舉103公斤、挺舉123公斤與總和226公斤的成績，屈居第二，且成績與奧運有明顯的落差，蘇坎雅表示，「我的狀況未調整至最佳狀態，近期有些傷痛纏身，所以沒辦法100%發揮，但東京奧運前夕一定會重返巔峰，再拿下金牌。」

郭婞淳去年世大運挺舉142公斤，打破世界紀錄，今天再挑戰143公斤失敗，但仍是紀錄保持人，對此蘇坎雅表示，「142公斤的確是一個驚人的數字，要超越有很大的難度，但我會盡全力去嘗試，這也是未來能否扳回一城的關鍵。」

泰國舉重好手蘇坎雅。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳奪金。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳奪金。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳。（特派記者陳志曲攝）