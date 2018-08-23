亞運》李智凱奪台灣亞運體操首金 家人激動：下次把奧運獎牌帶回家

李智凱在鞍馬項目奪金。（特派記者林正堃攝）

［記者張議晨／宜蘭報導］再一次完美落地！台灣體操項目好手李智凱，在雅加達亞運鞍馬項目以拿手湯瑪士迴旋，為台灣奪下亞運體操項目首金，李智凱奪金消息傳回宜蘭縣羅東老家，全家沸騰；還在工地開怪手的父親急忙完成工作衝回家裡；他說，接下來就是把東京奧運獎牌帶回家！

李智凱的比賽在傍晚6點半，李智凱母親楊素秋下午5點開始就守在電視機前，陪著母親觀賽的姊姊李淑娟還笑說，「她們兩人緊張到起雞皮疙瘩，雙手全是手汗」。

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李智凱奪金後，楊素秋馬上拿起電話打給李源泉，起初李父還鎮定詢問，拿幾分?得第幾名?直到楊素秋告訴李「智凱奪金啦」，李源泉才大叫一聲，匆匆結束工作，衝回家裡，與家人等待頒獎時刻。

晚間8點，李智凱一家圍在電視機前，看到台灣奧運會旗在頒獎舞台升起，銀、銅牌則是中國隊下屆奧運主力，李淑娟激動說，「贏過中國等勁敵，真的很想哭！」

李源泉笑說，「贏他們才真的厲害！」他一直都對兒子很有信心，智凱小時候對奧運是「敢夢不敢想」，但克服傷痛後，仍站上頒獎舞台，「我以兒子為榮！」！

勵志紀錄片《翻滾吧！男孩》，用鏡頭記錄宜蘭縣公正國小7名小選手苦練體操，最終拿到全國國小團體冠軍過程。

電影中的「菜市場凱」李智凱，許下奧運金牌美夢，去年在台北世大運為台灣摘下鞍馬金牌，今在亞運又一次完美落地，摘下台灣亞運體操項目首金，為奧運金牌夢在往前邁進一步。

頒獎時刻李智凱一家守在電視機前激動喝采。（記者張議晨攝）

李智凱奪金傳回老家，道賀電話不斷打來。（記者張議晨攝）