亞運》台灣女壘隊拚進前三名 壘協今頒美金2000元

中華民國壘球協會秘書長張家興（中，手拿紙鈔者）今天頒美金2千元給進入前三名的台灣女壘隊。（南投縣體育會提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣女壘隊在雅加達亞運會首場比賽就贏了韓國，亞洲壘球聯合會會長潘一全頒加菜金1000萬元印尼盾被誤解為台幣，於是改贏一場就頒美金1000元，台灣昨贏菲律賓，進入前三名，中華華民國壘球協會秘書長張家興，今天代表協會加碼頒發美金2000元給我國女壘隊，鼓勵她們明天對中國隊能再旗開得勝。

擔任亞洲壘球聯合會會長的南投縣議會副議長潘一全，19日因台灣女壘隊首戰就贏了南韓，開心之下頒發1000萬元加菜金，南投縣體育會第一時間在臉書貼文時未公布是印尼盾，因此一度被認為是發台幣1000萬元。後來體育會再加註是印尼盾。

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潘一全因為該「誤會」頗為困擾，因此20日即宣布未來台灣女將只要贏一場就發美金1000元，以免再被誤會。台灣女壘隊贏印尼和菲律賓，已在賽後各頒美金1000元（折合台幣約3萬8000元）。

今天台灣選手在雅加達亞運的表現可圈可點，台灣女壘隊也確定進入前三名，明天（24日）將對上中國隊，中華民國壘球協會秘書長張家興晚上代表協會，再加發美金2000元，鼓勵選手明天繼續拿出最好表現。

台灣女壘。（資料照，特派記者陳志曲攝）