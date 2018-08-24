亞運》超離譜！大會擺烏龍 郭婞淳挺舉竟少3公斤

郭婞淳拿下亞運舉重女子58公斤級金牌。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣「舉重女神」郭婞淳昨天在亞運舉重女子58公斤級，以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤的成績，奪下個人亞運首金。郭婞淳原本有機會能取得更高的成績，但因為大會擺烏龍，竟將槓片放錯，兩邊重量竟不相同，此舉也影響到了郭婞淳的心情。

郭婞淳去年世大運以挺舉142公斤刷新世界紀錄，昨挺舉第2把原本要挑戰133公斤，但大會竟把槓片放錯，一邊66.5公斤，而另一邊則是65公斤，郭婞淳仍成功舉起，而成績竟以兩邊65公斤計算，成績為130公斤。

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所幸郭婞淳仍以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤的成績，擊敗強敵約奧運金牌泰國蘇坎雅摘金。郭婞淳賽後受訪時表示：「幸好有成功舉起來，就沒有再去計較，但的確影響到最後一次挑戰143公斤的心情和節奏。」

郭婞淳挺舉130公斤成功，但向裁判抗議槓鈴兩邊重量不平均。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳（左）拿下亞運舉重女子58公斤級金牌，含淚與教練林敬能（右）向大家揮手致意。（特派記者陳志曲攝）

台灣選手郭婞淳（中）擊敗里約奧運金牌得主蘇坎雅（左）奪得金牌。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳拿下亞運舉重女子58公斤級金牌，外國粉絲開心跟她合影。（特派記者陳志曲攝）