亞運》李智凱下馬後... 中國選手這一舉動 讓台灣網友驚艷了

李智凱（中）擊退中國對手鄒敬園（左）、孫煒（右），為台灣奪得史上首面亞運體操金牌。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018亞運男子競技體操鞍馬項目，昨晚台灣好手李智凱以招牌的湯馬士迴旋為主軸，難度分6.3，完成分9.1、總分15.400高分，堪稱「教科書等級」的表現，成功奪下台灣亞運體操史上首金，賽後，他的主要勁敵、2位中國對手孫煒和鄒敬園也甘拜下風，在李智凱下馬後，第一時間上前和他擁抱致意，此舉讓台灣網友為之驚艷。

亞洲兩大體操強國，中國這次是派一軍前來參賽、日本則是派出1.5軍，李智凱能夠擊敗眾家好手，這一金含金量極高，其中中國的鄒敬園還是今年體操世界盃卡達站鞍馬冠軍，當時李智凱就是敗給他奪銀。

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不過昨天李智凱在「完美落地」的那刻，原本居於領先的兩位中國選手雖被逆轉，但第一件事就是上前和李智凱擁抱，也被台灣網友稱讚：「很棒的運動家精神」、「中國選手好有風度」、「英雄惜英雄...我覺得可以」。

李智凱曾獲得2016年里約奧運會參賽資格，但當時遭受右腳脛骨骨裂傷勢影響，在鞍馬資格賽中不慎落馬，最終排名第19，無緣決賽，李智凱昨天表示，雖然奧運初體驗留有遺憾，但他堅信自己有朝一日能揚名國際，下一個目標，就是2020年把東京奧運獎牌帶回家。

鄒敬園是今年世界盃卡達站鞍馬冠軍。（法新社）

李智凱招牌的湯馬士迴旋。（法新社）

孫煒。（法新社）

日本好手長谷川智將昨天不慎落馬。（歐新社）