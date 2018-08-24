MLB》大都會台灣日很「台」 明華園、喔熊都會去

觀光局喔熊組長將參加大都會台灣日。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕大都會「台灣日」將於27日登場，除了球團已宣布邀請前中研院院長李遠哲開球，台灣觀光局今再加碼曝光當天活動，包括「明華園戲劇團」將到場表演傳統劇碼，觀光局吉祥物「喔熊」也會和大都會吉祥物一起和球迷互動。

自2005年開始，大都會每年都會在主場舉行台灣日，過去包括名導演李安、高爾夫球后曾雅妮、網球一哥盧彥勳都曾受邀開球，今年則有請李遠哲到場。此外，駐美代表高碩泰也將蒞臨接受大都會頒獎，表彰他對促進台美關係的貢獻。

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其他活動也很熱鬧，觀光局從當天早上就會在花旗球場外的大都會廣場設置攤位，並邀請明華園表演傳統劇碼「八仙過海」精彩劇段以饗球迷。明華園自1929年創團至今，近年將傳統歌仔戲不斷翻新，也在海外擁有廣大戲迷、替台灣爭光。

此外，觀光局也希望吸引更多北美旅客來台體驗台灣之美，這次透過異業結盟整合行銷方式，就是希望進一步宣傳台灣之美，歡迎他們有機會來台體驗。更多資訊可至 www.taiwan.net.tw 以及 go2taiwan.net 查詢。

明華園戲劇團受邀到大都會花旗球場外表演傳統劇碼。（資料照，記者胡舜翔攝）