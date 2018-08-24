NBA》聯盟欲修3規定！增加出手數將縮短二次進攻時間

NBA總裁席爾瓦。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA董事會預計在新球季將修改三項規則，其中將包括縮短二次進攻時間、簡化進攻路徑犯規規則以及擴大對惡意犯規的定義。

根據美國知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導指出，NBA官方已經向各支球隊總經理以及教練發出了關於修改比賽規則的備忘錄。

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首先是二次進攻（球員搶下進攻籃板再發動進攻）的時間將從原本的24秒縮短至14秒，聯盟參考了FIBA在2014年的這項規定，並試著在發展聯盟、WNBA以及NBA夏季聯賽的比賽中運用新規則後，相信若是能將搶下籃板的進攻時間縮短，將能效增加比賽出手投籃的次數。

而進攻路徑犯規規則過去的判罰標準相當繁瑣，不利於裁判做出最正確的判斷，新的規則將簡化此規定，如此一來，裁判將不需要再去判斷防守球員是否處於進攻球員和籃筐之間等等的問題。

最後，聯盟也打算擴大惡意犯規的定義，NBA過去規定，可以透過電視輔助判決來確認球員之間是否有惡意犯規，而之後對惡意犯規的吹判將不僅限於球員之間，也將納入球員對裁判、教練以及球迷相關的敵對行為。

而NBA董事會也預定將在台灣時間9月21日和22日的會議中，針對上述三項規則修改進行投票表決，只要三分之二的人贊成下個球季新規則就能上路。