MLB》復出不遠了！「投手大谷」最快9月4號就能登板

大谷翔平模擬賽表現亮眼，距離復出不遠了。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使「二刀流」大谷翔平又傳出好消息！昨天大谷進行模擬賽登板投2局共32球，飆出6K僅被敲1安，而根據日媒《Sponichi Annex》報導，如果一切順利，最快在台灣時間9月4號「投手‧大谷」就能重返投手丘。

大谷翔平今年6月因右肘尺側副韌帶2級扭傷，「投手大谷」被迫停機，並接受PRP注射治療，復元狀況不錯，練投也逐漸進步當中，台灣時間21號在天使春訓基地通過模擬賽測試，是他手肘傷後首度面對打者，投了29顆球，對左打和右打者都順利過關。

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昨大谷在小聯盟模擬賽登板，先在牛棚練投25球，再和2名打者進行投打對決，7個打席僅被敲出1安，還投出6次三振，雖然大谷認為對方只是相當年輕打者，所以對於三振的次數不會太在意，但仍表示自己「感覺很不錯」。

天使教頭索西亞（Mike Scioscia）對大谷的復原進度也非常樂觀，認為「一切都很好，大谷投得很棒！」隨後他也指出28日應該會讓大谷再進行1次模擬賽，球數也將拉高至40到50球。

原本天使就預計他在9月份重返大聯盟投手丘，而且為了讓大谷持續擔任打擊，也不打算讓他投復健賽，因此日媒推測，只要28日的模擬賽狀況不錯，大谷最快在投完6天後，也許就能在台灣時間9月4日再以「投手‧大谷」身份回到大聯盟投手丘。

大谷翔平。（資料照，法新社）