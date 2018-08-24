MLB》巨人「瘋邦」秀二刀流 8局優質好投棒打德葛隆（影音）

「瘋邦」邦賈納此役投打俱佳，自己勝投自己打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天巨人和大都會兩隊交戰，雙方都派出強投應戰，「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）投打俱佳，繳出8局8K失1分的優質好投，並敲安打回致勝打點，幫助巨人終場以3：1贏球，大都會德葛隆（Jacob deGrom）雖主投6局10K失2分（自責分1分）的優質先發，但仍悲情苦吞本季第8敗。

巨人3局上靠著大都會捕手梅索拉可（Devin Mesoraco）的捕逸先馳得點，邦賈納在下一局一二壘有人，適時擊出左外野二壘安打，打回球隊第2分，這也是他本季第一支二壘安打。

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大都會受制於邦賈納的好投，直到7局下才靠著佛雷瑟（Todd Frazier）的陽春砲追回1分，朗格利亞（Evan Longoria）在8局上也回敬一發陽春砲鎖定勝局，巨人終場就以3：1擊敗大都會。

邦賈納投打都有亮眼成績，8局被敲5支安打失1分，另外飆出8次三振，拿下本季第5勝，打擊方面則是3支1、1打點，但吞下2K；德葛隆先發6局挨4安失2分，1分為責失分，另有4保送和10次三振，苦吞本季第8敗，終止個人近期一波的3連勝。

邦賈納敲出本季第一支二壘安打。（美聯社）

德葛隆苦吞本季第8敗。（法新社）