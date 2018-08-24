美巡季後賽》NORTHERN TRUST高球賽第1回合 潘政琮暫列49名

潘政琮今在美巡賽季後賽NORTHERN TRUST高球賽，暫居49名。（資料照，法新社）





〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽進入季後賽階段，NORTHERN TRUST高球賽今天打完第1回合，潘政琮繳出70桿暫時並列49名。

美巡賽今天展開4場季後賽，潘政琮在NORTHERN TRUST高球賽第1回合，打下4個博蒂、3個柏忌，他在前10洞沒什麼進帳，只有1個柏忌，打到第11洞短洞潘政琮推進9呎推桿才抓到第1隻小鳥，最後8洞有4個博蒂進帳，成績才能翻紅。原本他有機會並列27名，可惜最後1洞出現3推桿柏忌。

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這場比賽目前戰況還不明朗，首日包括K.提威、洛夫梅克、泰勒和歐海爾同以66桿並列領先，球王D.強森、凱普卡等13人都是67桿並列第5。

D.強森目前在FedEx Cup年度積分榜上暫居領先，這場比賽第1回合也打得不錯，抓下7隻小鳥，但在第17洞長洞開球左拉出界，他花了6桿才上果嶺吞了三柏忌。

至於重返美巡季後賽的「老虎」伍茲，第1回合打得乏善可陳，兩個博蒂、兩個柏忌，平盤71桿完賽，暫時並列60名。賽後他表示，這回合有很多球的距離卡在兩支球桿中間，打得有些尷尬。

老虎伍茲。（美聯社）