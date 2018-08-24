MLB》阿庫尼亞霸氣開轟復仇 單月十轟寫神鱒紀錄（影音）

阿庫尼亞單月敲出10轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士20歲大物外野手阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）日前對戰馬林魚，遭伍雷納（Jose Urena）觸身球伺候，引爆雙方板凳清空，今天則是衝突後首度交手，阿庫尼亞敲出本季第21轟，勇士上演全壘打煙火秀，全場共出現3轟，助隊以5：0完封馬林魚，報了一箭之仇，馬林魚也拿下對戰7連勝。

阿庫尼亞8月16日原有機會挑戰連4場首打席開轟紀錄，但開賽首球被馬林魚先發伍雷納的97.5英哩觸身球丟中，也引發雙方板凳淨空，而伍雷納也被判罰禁賽6場，目前仍在上訴當中。

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勇士今天作客挑戰馬林魚，庫柏森（Charlie Culberson）率先開砲，2局上敲出2分砲，阿庫尼亞下個半局接力開轟，敲出432英呎的超大號陽春砲，本季第21轟出爐，躍居新人最多，這一發也是單月的第10轟，他也成為自2012年天使一哥楚奧特（Mike Trout）之後，首度有20歲球員完成這項壯舉。

勇士5局上攻勢再起再得2分，包括英西亞提（Ender Inciarte）的陽春砲，先發紐康柏（Sean Newcomb）投出優質先發，6局挨2安無失分，投出8次三振和3次保送，勇士終場以5：0完封馬林魚，紐康柏本季第11勝入袋，而僅投3局失3分的赫南德茲（Elieser Hernandez）苦吞本季第7敗。

此役也出現觸身球插曲，阿庫尼亞在6局上遭近身球丟中手腕，一度氣得丟頭盔表達不滿，下個半局紐康柏也回敬觸身球，主審馬上向雙方提出警告，所幸沒有發生衝突。



勇士對戰馬林魚取得7連勝。（今日美國）

紐康柏6局優質好投，本季第11勝入袋。（今日美國）