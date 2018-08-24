MLB》外野手大展美技 皇家卻因「再見失誤」吞敗（影音）

〔體育中心／綜合報導〕堪薩斯皇家今做客迎戰出戰坦帕灣光芒，皇家先發中外野手菲力普斯（Brett Phillips）今日展現銅牆鐵壁般的防守，展現超狂守備美技，抓下關鍵出局數，漂亮化解球隊失分危機，讓球迷、主播都瘋狂，不過在9局下「再見失誤」。

3局下，兩出局一二壘有人，光芒2：1領先，基爾梅爾（Kevin Kiermaier）敲出中左外野飛球眼看就要落地形成安打，菲力普斯從右外野殺出，行進間飛撲接殺，讓主播驚呼連連，基爾梅爾雖然兩手一攤，試圖表示球是落地才被接住，不過菲力普斯邊跑回休息區邊對基爾梅爾遙遙手指、一臉得意，也獲得球迷的喝采。

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不過雖然繳出美技守備，但菲力普斯今天的打擊就未能發揮，4打數不但沒有安打出現，還吞下兩次三振。

兩隊激戰到9局下才分出勝負，皇家換上佛林（Brian Flynn）登板後援，沒想到一上來就了包爾斯（Jake Bauers），又被擊出安打，好不容易靠著滾地球抓下一個出局數，故意敬遠今天手感火燙的阿德梅斯（Willy Adames）後，基爾梅爾敲出滾地球，一壘手接球後選擇傳本壘卻發生失誤，也拱手將勝利送給對手，終場光芒就靠著「再見失誤」氣走皇家。