排球》世大運舉球員楊怡真 旅義一級球隊台灣第一人

楊怡真（中）將加入義大利超級聯賽一級球隊。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕台北世大運女排舉球員「小羊」楊怡真正式與義大利超級聯賽一級球隊Filottrano LARDINI簽約，下個月初將前往義大利，加入球隊訓練，她與現任日本隊舉球員富永曆將擔任球隊組織大腦，楊怡真相當期待新生活。

去年全運會後，楊怡真因為課業、實習等因素，暫時沒有參加比賽，今年2月她開始思考人生下一步，她透露，一度懷疑人生，感到很徬徨，尋找旅外機會，歷經漫長的等待，可能什麼都沒有，但還是讓她盼到了，這個夢寐以求的最高舞台。

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直接挑戰一級，楊怡真表示，她希望把握機會多方學習，也想跟隊友們切磋，讓自己更進步。

定居寶島的前台灣國家隊女排、義大利籍教練費德從中牽線，他協助楊怡真尋找旅外機會，找過不少亞洲聯賽泰國、印尼等，他也問到義大利去，他與該隊教練為舊識，也知道這支球隊願意啟用外籍舉球員，機會來了，雙方確定合作。

Filottrano LARDINI去年正式升為一級球隊，擁有47年隊史，也為了增強戰力，補進身高196公分的主攻手希臘國家隊Anthi Vasilantonaki，舉球員則都來自亞洲，一位是日本富永曆，一位是台灣的楊怡真，富永正在亞運會奮戰中，楊怡真則會先到義大利與球隊會合。

楊怡真將加入一級球隊，身為舉球員的她希望吸收更多歐洲經驗。（記者卓佳萍攝）