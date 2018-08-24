美網》籤表出爐！費爸、喬帥在同區 謝淑薇可望再遇齊布可娃

謝淑薇若過頭關可望再遇齊布可娃。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018美網籤表出爐，我國女單一姊謝淑薇首輪對手將是俄羅斯選手亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova），若獲勝，謝淑薇第二輪有望遭遇斯洛伐克女將齊布可娃（Dominika Cibulkova），2人今年溫網16強遭遇，當時謝直落二輸球。

謝淑薇第三輪還可能遭遇大會第4種子、7月在溫網封后的柯珀（Angelique Kerber），這也是謝淑薇在年初澳網的對手，可說是相當有緣，此外，同區還有莎拉波娃（Maria Sharapova）。

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小威可能在第三輪和姐姐遭遇。（資料照，路透）

至於頭號種子哈勒普（Simona Halep），與小威廉絲（Serena Williams）、大威廉絲（Venus Williams）和穆古魯莎（Garbine Muguruza）等分在同區，大小威有可能會在第三輪就上演「姊妹鬩牆」。

衛冕冠軍納達爾和美國女將史蒂芬絲今天出席記者會。（美聯社）

男單籤表方面，頭號種子、西班牙球王納達爾（Rafael Nadal）分在籤表上半區，首輪將遇到同胞好友費雷爾（David Ferrer），同區還有南非選手安德森（Kevin Anderson）、英國好手艾德蒙（Kyle Edmund）與奧地利提姆（Dominic Thiem）等。

第二區則有第八種子狄米特洛夫（Grigor Dimitrov）首輪就要和瑞士瓦林卡（Stan Wawrinka）展開廝殺，波特羅（Juan Martin del Potro）有可能第三輪就要遇上穆雷（Andy Murray）。

至於籤表最後一區，名列第2種子的瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）首輪對手是日本選手西岡良仁，如晉第三輪，對手有可能是澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios），八強則可能與喬科維奇（Novak Djokovic）狹路相逢。喬帥7月在溫網稱王、上週也在辛辛那提擊敗費爸奪冠，氣勢正旺。

費爸和喬帥八強可能提前遭遇。（資料照，法新社）