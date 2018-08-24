亞運》台灣女壘超棒！ 扳倒中國、下午與日本爭金牌

台灣女壘延長賽第8局突破僵局，扳倒中國。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運台灣女壘好樣的!今天首戰打到延長賽第8局以5:4擊敗強敵中國，闖進金牌戰，今天下午4點將與四連霸強權日本爭金牌。

1局上台灣隊率先發起攻勢，首棒打者賴孟婷獲保送，顏逸、李思詩敲安先馳得點，下個半局中國靠李琪、任敏安打扳平比分。2局下中國攻勢再起，兩出局滿壘情況下，李歡敲出帶有2分打點一壘安打，取得3:1領先優勢。

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悶了3局的台灣打線，5局上吹起反攻的號角，頭兩棒打者顏逸和楊依婷敲安上壘，接下來兩棒李思詩、林鳳珍擊出內野滾地球先送回1分，接著陳家宜獲保送，蘇奕璇敲出右外野方向安打，一口氣打回2分，台灣隊以4:3反超前。

6局下劉莉麗安打上壘，再靠李琪犧牲觸擊進佔二壘，李歡適時敲出1分打點安打，中國將比分追平，李歡單場打下3分打點，這兩棒給台灣隊造成重傷害。

正規賽7局打完，雙方還是戰成4:4平手，進入延長賽第8局突破僵局制（每個半局無人出局二壘有人開始進攻），8局上台灣隊蘇奕璇觸擊短打護送跑者上三壘，接著林志霙擊出內野滾地球打回1分，下個半局中國無力反攻，最終台灣以1分差贏球。

邱安汝。（特派記者林正堃攝）

邱安汝。（特派記者林正堃攝）

林志霙。（特派記者林正堃攝）

蘇奕璇。（特派記者林正堃攝）

林素華。（特派記者林正堃攝）

顏逸美技接殺。（特派記者林正堃攝）

顏逸美技接殺。（特派記者林正堃攝）

楊依婷刺殺跑者。（特派記者林正堃攝）

台灣擊敗中國打進金牌戰。（特派記者林正堃攝）

台灣擊敗中國打進金牌戰。（特派記者林正堃攝）