亞運網球》詹詠然鎖定生涯第5金 妹妹期待首度女雙攻頂

詹詠然與詹皓晴輾爆哈薩克組合，強勢殺入女雙決賽。（詹詠然提供）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕2018年雅加達－巨港亞運網球賽事，詹詠然與詹皓晴輾爆哈薩克組合，強勢殺入女雙決賽，談及明日金牌戰，亞運「四朝元老」兼「四金后」的大詹說：「就剩最後一步了，我們會全力以赴！」妹妹小詹也期待首度與姊姊在亞運女雙封后，「四年一度的機會難得，希望明天能有更好表現。」

詹詠然為了本屆亞運，不得不放棄WTA美國辛辛那提女雙衛冕，好不容易重返世界第1的職業排名，只能當回鍋球后短短一週，如今又跌至第3名，甚至亞運結束還得馬不停蹄趕赴紐約，同樣得爭取美網大滿貫女雙連莊。儘管舟車勞頓時差很難週整、接連趕場出賽壓力更沉重，但上週剛過29歲生日的大詹認為，再怎麼辛苦都值得，「畢竟我不再年輕了，能為國家出賽的機會，恐怕也愈來愈少。希望能夠拿到第5面亞運金牌，畢竟這次對我意義真的不同。」

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詹詠然與詹皓晴。（詹詠然提供）

詹皓晴則表示，準決賽能打出2個6：0，顯示她和姊姊重新合拍已找回應有默契和互補手感，「很滿意，其實昨天一打完，我們馬上去看4強對手比賽做好情蒐。」今日小詹就和大詹針對哈國人馬的打法，臨場不斷進行戰術溝通調整，「一下場就有辦法立刻執行，讓對方無法很好發揮，甚至到第二盤都沒讓她們抓到機會反擊。現在進入金牌戰，目標當然就是再贏球囉。」

第2次角逐亞運的詹皓晴表示，上屆只拿到女團金牌、女雙銅牌，其實有點失落，這屆大會又取消女團，還好女雙有所突破，「我跟姊姊職業賽各有不同搭檔，J突然重新合作，臨場表現算漸入佳境，相信明天再接再厲，可以發揮更好。」

網球向為我國亞運奪牌寶庫，過去總計斬獲7金6銀7銅，且自1998年曼谷起、連續5屆都有金牌進帳，如今已由「四金天后」詹詠然再度聽牌，帶著詹皓晴挑戰第2面女雙金牌。

「小鋼砲」梁恩碩（右）亞運處女秀就為我國打下睽違一甲子的女單銅牌，網協副理事長張思敏（左）期許她下屆更上層樓。（張思敏提供）