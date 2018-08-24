亞運》台灣女壘投手好威 三代同堂封鎖中國打線

邱安汝鎖住勝果，激動歡呼。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運台灣女壘今天首戰打到延長賽第8局以5:4擊敗強敵中國，闖進金牌戰，今天下午4點將與四連霸強權日本正面對決，台灣隊要挑戰亞運隊史首金。

有趣的是，此役台灣隊推出3位投手應戰，包括18歲杜雅婷、28歲邱安汝和38歲林素華，「三代同堂」聯手封鎖中國隊打線，特別是邱安汝投最後1.2局無失分，順利守住勝果，表現精彩。

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林素華。（特派記者林正堃攝）

杜雅婷。（資料照，特派記者陳志曲攝）

台灣隊總教練楊賢銘表示，兩隊實力相當，對方先發投手王蘭今天下墜球的速度沒那麼快，打者掌握高球作攻擊，成效不錯。

下午金牌戰對日本，將面對日本兩大王牌投手上野由岐子和藤田倭，勢必有一番苦戰，楊賢銘說，上野和藤田的球速都比王蘭快，希望我們打者擊球準確性高一點，對戰日本也很多次了，就看臨場發揮。

中國王牌投手王蘭預賽7局完封台灣，今天再度對台先發失4分吞下敗投，王蘭表示，中國女壘世界排名比台灣前面，台灣從下面打上來，感覺愈打愈勇敢，中國方面包袱顯得有點大，她盛讚台灣隊打擊進步很多。

31歲的王蘭，已是第3次打亞運，他說，下個目標放眼2020年東京奧運；是否考慮再戰下一屆亞運？王蘭笑說，「我已經沒戲了！」