亞運》驚！泰國0積分挺進8強 地主印尼3積分卻遭淘汰

泰國女足以0積分晉級。（資料照，取自亞運官網）

〔體育中心／綜合報導〕2018年亞運會女足比賽小組賽全部結束，8強也全數揭曉，不過弔詭的是─A組積3分的地主印尼女足未能出線，反倒是C組全敗0積分的泰國女足最後成功挺進8強。

原來本屆亞運女足只有11支球隊參賽，被分為三組後，A組和B組都各有4支球隊，而C組只有3支球隊。每組的前兩名直接晉級，而三個小組第三名中成績最好的兩隊也能晉級8強。

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由於三個小組的參賽球隊數量不同，為了公平起見，在比較小組第3名的成績時，A組和B組的小組第3名都需要去掉對本組小組第4名的成績後，再和C組第3名比較。

雖然地主隊印尼女足在A組6：0大勝馬爾地夫，但隨後卻先以0：4不敵台灣女足，又以0：12遭南韓血洗，所以雖然印尼獲得A組第3，但去掉對馬爾地夫的進球後，成績為0績分0進球還失16球；而泰國雖連續輸給日本和越南，但最終成績為0績分2進球失5球，B組第3的是香港，去掉對塔吉克的成績後，最終成績為0積分0進球失15球。

而比較過三個小組第3名後，泰國排名第一，香港女足則略勝地主印尼排名第二，因此最終泰國和香港成功晉級8強，而地主國印尼則慘遭淘汰。