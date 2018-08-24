亞運》李智凱體操輾壓中國奪首金 賽前受傷幸被醫師挽回

李智凱左肩疼痛腫脹僵硬，瘀傷往下沉至手肘。（長庚醫院提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕「鞍馬王子」李智凱在雅加達亞運以完美的15.400拿下台灣亞運參賽史上第一面體操金牌、技壓中國對手；不過在此之前，三月時他曾傷了左肩，差點無法上場。

李智凱去年在世大運贏得鞍馬金牌，但在三月底在亞賽拜然的比賽中，不小心傷了他的左肩，他回國後馬上找長庚運動醫學團隊骨科主任周文毅醫師檢查。

請繼續往下閱讀...

李智凱當時左肩疼痛腫脹僵硬，且瘀傷往下沉到手肘，不只體操動作，連一般生活所需的活動都受影響了。進一步詳細檢查發現，原來是左肩二頭肌中度拉傷，也就是有一部分的肌肉撕裂傷，而這樣的傷勢會影響到肩關節的力量與穩定性，對體操選手影響甚大。

李智凱左肩疼痛腫脹僵硬，瘀傷往下沉至手肘。（長庚醫院提供）

李智凱當時面臨極大壓力，經與醫療團隊商討後，為兼顧時效性以及傷勢復原的考量，決定採用非手術治療，進行高壓氧配合物理治療。

醫療團隊先做組織消腫，一週後即可以進行輕度訓練，之後再給予高濃度血小板血漿注射治療，待症狀逐漸改善後，慢慢地調整訓練強度，大約在七月左右即調整到完全的備戰狀態，將一般要4到5個月才能回復到正常訓練的時間提早到3個月完成。

周文毅醫師（右）幫李智凱（左）進行高濃度血小板血漿注射治療。（長庚醫院提供）

李智凱在後台遇到了周文毅，兩人還緊緊擁抱，李智凱說，很感謝體育署與國訓中心的栽培、教練的用心指導，「接下來就是瞄準2020東京奧運的鞍馬金牌了」。

賽後李智凱（左）至後台找周文毅醫師（右），兩人激動得緊緊抱在一起慶祝。（長庚醫院提供）



李智凱和周文毅等人合影留念。（記者吳亮儀攝）