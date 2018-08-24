亞運》神秘北韓驚天一射 台灣反曲弓混雙遭絕殺淘汰

台灣反曲弓混雙湯智鈞（右二）與雷千瑩（左二），八強賽中敗給北韓。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕雅加達亞運今進行反曲弓混雙團體賽，雷千瑩、湯智鈞聯手出擊，但八強戰4：5不敵北韓姜雲珠（KANG UN JU）／楊文博（YONG WON PAK），無緣獎牌。

兩隊前四回合戰成4：4平手，延長賽台灣隊湯智鈞和雷千瑩分別射出8和9分，北韓第一箭楊文博失手只射出7分，眼看勝券在握，未料姜雲珠頂住壓力，射出一記10分箭，依規定加賽同分以靠近靶心的獲勝，等於射出再見一擊，台灣4：5提前出局。

請繼續往下閱讀...

台灣於16強戰，同樣驚險戰到延長賽才險勝，泰國組合帕瑟瑞（Tanapat Pathairat）／普蒂（Waraporn Phutdee），四局的分數落差極大，分別是40、33、39、31，台灣則維持穩健的步調，38、38、36、39，但仍被逼入延長賽，所幸最終以18：17獲勝。

台灣反曲弓混雙賽，由北韓隊獲勝。（特派記者陳志曲攝）

台灣反曲弓混雙湯智鈞（左）與雷千瑩（右）（特派記者陳志曲攝）

台灣反曲弓混雙湯智鈞（右）與雷千瑩（左），八強賽中敗給北韓。（特派記者陳志曲攝）

雷千瑩（右）與湯智鈞（左）。（特派記者陳志曲攝）