亞運》台灣女壘氣走中國 壘協頒加菜金

台灣女壘隊贏中國後，全國壘協馬上頒美金4000元加菜金。（南投縣體育會提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣女壘隊在雅加達亞運，中午險勝中國後，我國壘協正副理事長馬上各頒美金2000元，下午與四連霸的日本隊爭金牌前，中華奧會主席林鴻道也加碼，奪金就頒台幣100萬元，女壘隊有投手邱安汝、林素華等10人是南投囡仔，南投鄉親守在電視機旁觀賽加油，雖最後僅獲銀牌，但鄉親仍覺得十分可貴。

台灣女壘隊在雅加達亞運，首場比賽贏了韓國，擔任亞洲壘球聯合會會長的南投縣縣議會副議長潘一全，當天即頒加菜金印尼盾1000萬元，被誤解為台幣，潘一全宣布女壘隊贏一場就頒美金1000元。

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不只潘一全頒加菜金，中華民國壘球協會理事長陳任邦，其個人昨日也請在雅加達的協會秘書長（南投縣體育會副理事長）張家興，代替他頒美金2000元加菜金，嘉勉女壘隊進入前三名。

南投縣體育會總幹事洪銘惠說，女壘隊上午11點起對決中國隊，在延長賽第8局以一分之差氣走中國隊，全國壘球協會理事長陳任邦，和副理事長吳尚謙各自出2000元美金加菜金，同樣賽後就請張家興代頒。張家興在頒獎金時也宣布，中華奧會主席林鴻道電話告知，台灣女壘隊奪金即加碼頒台幣100萬元，讓女壘隊當場歡呼。

有10名南投子弟的台灣女壘隊，打贏中國後氣勢如虹，希望能奪金再拿到中奧會主席的台幣100萬元獎勵金。（南投縣體育會提供）

台灣女壘隊在亞運拿下銀牌後開心地與協會秘書長合照。（南投縣體育會提供）

