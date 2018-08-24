MLB》歧視推特層出不窮 白襪火球新秀也遭起底

寇派克初登板表現亮眼，隨後被挖出歧視言論。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年MLB球員遭網友翻出歧視言論的例子層出不窮，日前初登板技驚四座的白襪火球新秀寇派克（Michael Kopech）也遭網友挖出曾發過種族歧視以及反同言論，目前寇派克已經刪除這些推特，並向媒體表示，那些東西不能代表現在的他。

根據《ESPN》報導，寇派克受訪時說：「我已經把那些東西（歧視性言論）刪掉了，當時我說的東西非常不成熟而且不恰當，我所說的話非常差勁。很明顯地，我會被一些人當成楷模，而我最不想做的事就是讓某些孩子看到我曾說過的那些話，並且誤解它們。」

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「很不幸地我發文的時候並不成熟，但我現在不是這樣了。沒錯我把那些推特給清除掉並且試著擺脫掉他們。但很顯然地，人們還是看到了。我現在並不是這樣的人，我也不想成為這樣的人，那是我高中時發出的言論，但隨著我進入職業五年後，我認為我已經變得成熟，並且討厭看到那樣的東西，那不再是我了。」

不只寇派克，今年釀酒人隊的中繼投手哈德（Josh Hader）、國民隊游擊手透納（Trea Turner）勇士左投紐坎布（Sean Newcomb）等人都曾被挖出過歧視言論。

哈德今年在明星賽時被挖出他曾發出過一大堆歧視言論。（資料照，法新社）

紐坎布在投完8.2局無安打比賽後被挖出歧視言論。（資料照，美聯社）