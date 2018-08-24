亞運》百米預賽明登場 亞洲飛人蘇炳添與台將同組出賽

2018/08/24 18:35

亞洲飛人中國蘇炳添分在第四組。（資料照，路透）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕雅加達巨港亞運田徑項目將於明天展開，晚間就有眾所矚目的男子100公尺預賽，預計台灣時間晚上8點鳴槍，「台灣最速男」楊俊瀚分在第二組，亞洲飛人中國蘇炳添則在第四組，巧得是台灣好手王偉旭也在同組，而且賽道就在隔壁道，將近距離與亞洲紀錄保持人尬車。

個人最佳10秒11的楊俊瀚將在預賽第二組出發，同組好手有日本牙買加混血劍橋飛鳥，對方最佳是10秒08，取分組前二晉級準決賽，決賽是26日晚間10點25分。

蘇炳添抵達雅加達熱身、訓練後，引起亞洲各國媒體關注，連一同熱身的他國選手、教練，甚至場地志工都來索取合照，或拿手機拍攝他的畫面，他也相當親切，來者不拒，甚至跟記者說，「輕鬆點，只是練習而已。」

兩度跑到9秒91，蘇炳添被封為亞洲飛人，當之無愧，但這次亞運目標，他眼裡只有「金牌」，對於成績的追求是其次。

亞洲100公尺競爭已被帶進10秒內的世界，蘇炳添直言，亞洲人要跑到9秒85，一定沒有問題，但會是誰，他說不一定會是自己。

台灣選手王偉旭與蘇炳添同組。（資料照，記者陳志曲攝）

楊俊瀚分在第二組。（資料照，記者陳志曲攝）

相關關鍵字： 亞運 田徑 2018雅加達亞運

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