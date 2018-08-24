高球》Three Bond TPGA仰德挑戰賽北海站 葉昱辰贏得冠軍

葉昱辰（中 ）奪冠，在果嶺上接受同組選手噴水慶賀。（TPGA提供）



〔記者趙新天／台北報導〕職業好手葉昱辰今天在北海球場，以兩回合總計144桿贏得Three Bond TPGA挑戰巡迴賽仰德挑戰賽北海站冠軍。

今天第2回合葉昱辰打出73桿，一路與排第2的李威霖纏鬥。李威霖打到第13洞已追成平手，沒想到第16洞開球打太猛，球衝到第16洞果嶺左後方的球車道，雖可免罰脫離，但拋球位置都不理想，李威霖決定在原球位放手一搏，結果事與願違，球在樹林中間一陣彈跳，讓他在這洞吞下8桿的四柏忌，錯失爭冠機會。

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蕭宏宇今天打出70桿，以兩回合總計146桿，兩桿之差獲亞軍。職業選手陳元車與業餘球員許育誠都打出70桿，和謝旻軒、林永龍等人同以147桿，並列第3名。許育誠贏得業餘組冠軍，並獲得國住公司贊助的獎品Srixon Z-Stare高爾夫球10打。

葉昱辰以144桿贏得仰德挑戰賽北海站冠軍。（TPGA提供）

葉昱辰今天表現起伏較大，抓下4鳥但也有5個柏忌，他表示，今天的柏忌多是切桿控球不夠精準，都留下六至八呎的保帕推桿沒推進吞下柏忌；幸好在第5及第8洞都順利抓鳥，他在第14洞的30呎長推打下博蒂則是今日代表作。

雖然最後一洞開球下水，4桿才上果嶺，但葉昱辰1推救帕。他說：「那洞雖然開球下水，但是知道自己還領先1至2桿，還有本錢，仍有機會獲勝，所以心情平穩，最後漂亮保Par，穩穩獲勝。」他指出，今天可以打出更好的成績，開球木桿不錯，但是鐵桿與短切桿還可以發揮更好一些，讓表現更平穩，起伏不該那麼大。

他在2016年11月中旬轉入職業不到1個月，就在12月上旬個人首場職業賽Three Bond TPGA挑戰巡迴賽封關站拿下首冠，並在2017年台巡賽總獎金排名第16，目前是台巡賽獎金排名第5的種子球員。下周他將赴日參加日巡賽資格第二關的考試。

ThreeBond 台灣分公司總經理藤生宏二（中）和職業冠軍葉昱辰（右）及業餘冠軍許育誠合影。（TPGA提供）