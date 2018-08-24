亞運》超猛！「怪物級美少女」再奪金 成日本史上第一人

池江璃花子本屆亞運拿下6面金牌，打破日本單一選手最多金牌的紀錄。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕年僅18歲的日本怪物級游泳選手池江璃花子，今天於女子50公尺自由式決賽奪金，她在今年的亞運上已豪取6金，刷新日本單一選手獲得最多金牌的紀錄。

池江璃花子今天以24秒53突破大會紀錄，並以0.07秒的差距擊敗中國選手劉湘，她先前在400公尺自由式接力團體賽、女子50公尺蝶式、100公尺自由式、100公尺蝶式、400公尺混合式接力，全部都獲得金牌，再加上今天女子50公尺自由式奪金，本屆賽會囊括6金2銀。

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池江璃花子6面金牌的可怕成績也打破了日本單一選手最多金牌的紀錄，原紀錄是日本游泳選手西側よしみ（Yoshimi Nishigawa）所持有，她曾在1970年曼谷亞運、1974年德黑蘭亞運上各包辦5面金牌。

根據日媒《朝日新聞》報導，2014年仁川亞運日本選手萩野公介奪下4金1銀2銅，合計7面獎牌，當年荻野公介獲得該屆亞運的MVP。目前池江璃花子獲得8面獎牌，是所有亞運選手當中最多，因此極有可能獲得今年印尼雅加達亞運的MVP。

池江璃花子（中）拿下女子50公尺自由式金牌。（路透）

池江璃花子追平日本隊史單一選手奪5金的紀錄，前一位是日本游泳選手西側よしみ（Yoshimi Nishigawa），她曾在1970年曼谷亞運、1974年德黑蘭亞運上包辦5面金牌。