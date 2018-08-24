亞運棒球》賽前被看衰 許順益：壓力在南韓身上

台灣亞運棒球隊總教練許順益。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運台灣棒球隊今天下午到雅加達國際棒球場練球兩個小時，林樺慶進牛棚練投，是否就是後天台韓大戰先發投手？

台灣隊總教練許順益表示，今天林樺慶牛棚練投狀況看起來很不錯，但考量中職球員已被南韓做足情蒐功課，現在考慮讓業餘投手對韓先發，人選包括吳昇峰、林宇祥和王宗豪。

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原本許順益很早就宣布，林宇祥預計28日對印尼先發，如今又考慮讓林宇祥對南韓先發，原因為何？許順益表示，原先計畫讓王維中擔任先發投手，廖任磊扛終結者，如今兩人都無法打，整個投手布局必須重新規劃，目前只有27日對香港的先發投手，確定是林政賢。

這屆亞運台灣隊僅7名職業球員，搭配17名業餘球員，反觀南韓全隊24人全是韓職球星，身價相當驚人，外界評估台韓對戰，南韓應可輕鬆勝出，南韓情蒐小組甚至認為，亞運日本實力比台灣還要好。

對此，許順益說，「我們不被看好，這樣南韓反而有輸不得的壓力，這次亞運我們是讓人放心的國家隊，自律性高，團隊凝聚力也很好，希望能打出應有的水準。」

台灣亞運棒球隊總教練許順益。（特派記者林正堃攝）

台灣棒球隊練球。（特派記者林正堃攝）

台灣棒球隊練球。（特派記者林正堃攝）

南韓總教練宣銅烈（特派記者林正堃攝）