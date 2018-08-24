亞運棒球》王玉譜缺席練球 原來是腸胃不舒服

投手王玉譜缺席練球。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運台灣棒球隊昨飛抵印尼，今天下午首度赴雅加達國際棒球場練球，環視全隊，23名球員到場，另一人王玉譜因腸胃不舒服缺席練球。

台灣隊總教練許順益透露，球隊準備出門離開選手村時，王玉譜反應自己腸胃不舒服，沒辦法參與球隊練球，不過狀況不是太嚴重，不用擔心，明天應該就可以練習了。

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台灣隊明天晚上6點將在GBK棒球場練球，這屆亞運台灣所有賽程都安排在此，不用大老遠拉到離市區有一段距離的雅加達國際棒球場比賽，後天台韓大戰將在GBK球場進行。這兩天練球重點，許順益表示，要讓選手適應球場場地、風向和全壘打牆的軟硬度。

這屆亞運台灣隊總計徵召7名中職球員，包括王玉譜、陳柏豪、林樺慶、林政賢、林承飛、詹子賢和申皓瑋。

投手群守備練習。（特派記者林正堃攝）

林樺慶。（特派記者林正堃攝）

許順益教練。（特派記者林正堃攝）

台灣隊教練許順益。（特派記者林正堃攝）

詹子賢。（特派記者林正堃攝）

台灣隊練習。（特派記者林正堃攝）

蔡偉凡。（特派記者林正堃攝）

詹子賢（右）申皓瑋（左）。（特派記者林正堃攝）

黃佳瑋。（特派記者林正堃攝）

蕭帛庭。（特派記者林正堃攝）

蕭帛庭守備練習。（特派記者林正堃攝）

姜建銘守備。（特派記者林正堃攝）

姜建銘守備練習。（特派記者林正堃攝）

姜建銘。（特派記者林正堃攝）

陳柏豪（左起）、林政賢、林樺慶。（特派記者林正堃攝）

陳柏豪。（特派記者林正堃攝）

林政賢。（特派記者林正堃攝）

林樺慶（左）、陳柏豪（右）。（特派記者林正堃攝）

台灣隊長林加祐。（特派記者林正堃攝）

台灣隊長林加祐（前）。（特派記者林正堃攝）

南韓朴炳鎬。（特派記者林正堃攝）

南韓總教練宣銅烈。（特派記者林正堃攝）

南韓投手梁玹種。（特派記者林正堃攝）