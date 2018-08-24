亞運》太狂！唐嘉鴻單槓金牌到手 寫下歷史新頁

唐嘉鴻在本次亞運斬獲一金一銀（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕台灣21歲體操好手唐嘉鴻昨為台灣進帳亞運體操首面銀牌，今日他在最擅長的單槓項目出賽，即使打頭陣上場，仍以14.725分，進帳台灣第二面體操亞運金牌以及首面單槓金牌。

唐嘉鴻歷經3度肘傷，昨天先在亞運競技體操地板項目的個人決賽揚眉吐氣，以14.425分勝過本屆全能金牌中國林超攀，僅次於南韓金漢松的14.675分，收下我國在亞運體操首面銀牌。

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唐嘉鴻在單槓資格賽繳出並列全場最高的14.550分，團體賽他的分數更好，有14.700分，高居所有選手最佳，也讓外界看好浴火重生的他，有能力為台灣贏得第二面亞運體操金牌。

唐嘉鴻決賽難度為6.000分，表現分8.725分，以14.725分領先群雄，而中國孫煒在資格賽14.500分排名第3，決賽也是14.500分；另一中國強敵肖若騰資格賽14.550與唐嘉鴻同分，決賽卻降至14.225分，最終唐嘉鴻技壓中國雙雄，成功摘金，本屆進帳1金、1銀大豐收。

唐嘉鴻單槓項目，淋漓盡致的表現獲得高分肯定。（特派記者陳志曲攝）

唐嘉鴻在單槓項目淋漓盡致的表現獲得高分肯定。（特派記者陳志曲攝）

唐嘉鴻最終以14.725分，進帳台灣第二面體操亞運金牌。（特派記者陳志曲攝）

唐嘉鴻為台灣搶下首面單槓金牌。（特派記者陳志曲攝）

唐嘉鴻緊張等待成績。（特派記者陳志曲攝）

唐嘉鴻緊張等待，等到最後一名選手成績出爐，開心歡呼，金牌到手（特派記者陳志曲攝）

唐嘉鴻開心歡呼，金牌到手（特派記者陳志曲攝）

單槓項目，唐嘉鴻確定金牌到手後開心歡呼。（特派記者陳志曲攝）

唐嘉鴻與教練林育信開心慶祝。（特派記者陳志曲攝）

唐嘉鴻進帳台灣第二面體操亞運金牌以及首面單槓金牌。（特派記者陳志曲攝）

唐嘉鴻技壓兩位中國選手，金牌到手（特派記者陳志曲攝）

唐嘉鴻掛上單槓項目的金牌。（特派記者陳志曲攝）