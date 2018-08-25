詹家姐妹拚網球女雙金牌、戴資穎女單首戰 今日賽事預告與轉播

世界球后戴資穎。（資料照，特派記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻上精采賽事與轉播！

亞運部份，我國羽球好手戴資穎將要出戰16強，對手是香港「一姊」張雁宜。網球部分將由詹家姊妹在早上11點來爭取我國史上第2面女雙金牌！

台灣男籃也將出戰卡達，若擊敗卡達，則能以C組第一晉級8強。舉重的女子69kg級則有我國的好手洪萬庭。另外今天台灣健兒們在早晚都有田徑賽事，「台灣最速男」楊俊瀚也將在100公尺預賽登場，觀眾們一起為台灣隊加油吧！

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大聯盟方面，在早上七點近日傷兵累累的洋基隊要對上的是全大聯盟戰績最慘澹的金鶯隊，兩隊分別要派出的先發是老將沙巴西亞（CC Sabathia）以及千萬年薪敗投王柯布（Alex Cobb）。而十點則是國聯西區的王者、同樣也是衛冕軍的太空人隊要前往天使隊主場踢館。過去七天天使隊的大谷翔平繳出打擊三圍.300/.364/.700的好成績，不過明天太空人要派出的先發投手是左投的凱可（Dallas Keuchel），大谷翔平先發的可能性很低。

CPBL昨日又因豪雨延賽，所以今天統一與兄弟將要進行雙重賽。而昨天敗給桃園的悍將將要派出黃亦志對決克恩三世，尋求扳回一城。

日職例行賽明天一口氣有三場轉播，分別是樂天vs日本火腿、歐力士vs羅德和阪神vs巨人，場場都精彩。羅德隊台灣左投陳冠宇今天將先發對上歐力士，力拚本季首勝。

亞運

11:00 網球 詹詠然/詹皓晴 女子雙打—決賽 公視3台、愛爾達體育台

11:30 田徑 向俊賢 男子跳高-資格賽 愛爾達體育3台、緯來體育台

14:00 羽球 戴資穎 女子單打16強 緯來體育台、愛爾達體育3台

周天成 男子單打16強 緯來體育台、愛爾達體育3台

王子維 男子單打16強 緯來體育台、愛爾達體育3台

李洋／李哲輝 男子雙打16強 緯來體育台、愛爾達體育3台

17:00 籃球 男子預賽（vs卡達） 緯來體育台

18:00 舉重 洪萬庭 女子69kg級 緯來體育台、公視3台、愛爾達體育3台

20:00 田徑 楊俊瀚 男子100公尺預賽 愛爾達體育3台、公視3台、緯來體育台

MLB例行賽

07:00 洋基@金鶯 民視、FOX體育、FOX體育三台

10:00 太空人@天使 FOX體育

CPBL例行賽

13:05 統一@兄弟 愛爾達體育2台、CPBLTV、愛奇藝

17:05 統一@兄弟 緯來綜合台、愛爾達體育2台、CPBLTV

17:05 桃猿@富邦 WinTV綜合台、ELEVEN SPORTS PRIME、愛爾達體育台、CPBLTV

NPB例行賽

14:00 樂天@日本火腿 FOX體育3台

17:00 歐力士@羅德 FOX體育台 （陳冠宇先發）

17:00 阪神@巨人 緯來育樂台