亞運》孫楊靠意志力奪第4金 賽後這幕讓中國網友淚崩了...

中國泳將亞運豪奪4金2銀。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國名將孫楊在男子1500公尺自由式強勢奪金，完成該項目的3連霸，本屆亞運豪奪4金2銀，寫下傲人戰果，但經過連日征戰早已累壞，孫楊賽後難忍激動情緒抱著記者痛哭，他坦言，今天完全是靠意志力完賽，這一幕讓中國網友都感到相當不捨。

孫楊今年在亞運參加了4項個人項目，包括200公尺、400公尺、800公尺及1500公尺自由式，橫掃4面金牌，另外，4x100公尺、4x200公尺自由式接力包下銀牌，此次雅加達之旅收穫相當傲人。

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背負中國奪金任務的孫楊，儘管身體已相當疲憊，他強調只要國家隊需要就義不容辭，但在比完最後一項個人賽，只見孫楊拖著疲憊身軀，最後受訪時情緒崩塌，抱著記者痛哭，孫楊接受《新浪體育》訪問時說道，「我在比完100接時，回去就已經很累了，就是人已經有點發軟了，今天特別是在後面，真的是完全靠意志力在頂，特別是跟上來那些選手一直逼，讓我把節奏調起來，真的是一直在咬牙堅持。」

孫楊的拚博精神讓網友紛紛喊讚，最後痛哭的模樣更是讓粉絲十分心疼，「好想抱抱你，辛苦了」、「一定背負很多壓力吧」、「謝謝你的堅持」、「看了都哭了」。

亞運游泳項目在今天進行最後一天賽事，孫楊包辦4金2銀的戰果是目前亞運奪牌數最多的選手。

孫楊最後一項1500公尺自由式奪金。（歐新社）

孫楊賽後抱著記者痛哭。（取自微博）