亞運》台灣PK踢走越南晉四強 木蘭「諾伊爾」蔡明容建功

台灣女足相隔20年，重返亞運四強。（取自亞運官網）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣女足隊今天在雅加達巨港亞運八強戰面對越南，正規賽都沒有斬獲，進入延長加班，依舊沒有人進球，兩隊確定要用PK決定勝負，最終PK以4：3，氣走越南，台灣女足相隔20年，重返亞運四強。

兩邊上半場都有起腳機會，開賽僅3分鐘，台灣隊前鋒余秀菁射門破網，但後來被判越位在先，進球不算，台灣隊上半場僅2次起腳，越南則有9次，台灣隊門將蔡明容多次化解危機。

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但上半場裁判吹判似乎對台灣有些不公，余秀菁在禁區遭對方從後面犯規，但裁判並沒有給12碼罰球。

進入下半場後，包欣玄第65分鐘替補上陣，一上來她就非常大膽，兩度起腳遠射，但都踢飛，不過她一直保持強烈企圖心。

雙方都有試圖要攻擊，尤其是包欣玄她在第75分鐘，獲得隊友傳球，殺到球門附近試圖以頭錘破網，可惜偏了，兩隊最後階段也受到體力影響，雙方0：0確定延長加班。

延長賽一開始，台灣球員出現體能急降的情況，陳燕萍第97分鐘被用擔架抬出場，詹筆涵替補上陣，越南球員延長賽幾波零星攻擊都被蔡明容判斷到，雙方經過30分鐘加賽，仍無法破門，進入最後12碼PK。

短暫休息後，雙方派出PK陣容，越南先攻，蔡明容率先擋住對方，最後一名越南球員又踢中門柱，台灣女足確定4：3贏球。四強對手將是中國、泰國勝方。

台灣女足勝越南晉級四強。（取自亞運官網）

台灣女足晉級四強。（取自亞運官網）

台灣守門員蔡明容屢救險球建功。（報系資料照）

台灣守門員蔡明容屢救險球建功。（報系資料照）