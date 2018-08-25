亞運》日本怪物美少女奪6金太狂 中媒指成中國「心腹大患」

池江璃花子一人奪得6面金牌。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018雅加達亞運游泳項目，年僅18歲的日本女將池江璃花子在這是大會上一人豪取6面金牌，打破日本代表團在亞運的紀錄。池江璃花子共獲得8面獎牌，還追平1982年北韓射擊選手許吉山的紀錄。中國媒體《新浪網》認為，池江已成中國心腹大患。

身高171公分，體重60公斤的池江璃花子，先後在50公尺蝶式、100公尺自由式、400公尺自由式接力賽、100公尺蝶式賽、400公尺混合接力賽、50公尺自由式奪金，個人賽全破大會紀錄。

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根據日媒《Sanspo》報導，池江璃花子一人奪6金，打破日本女泳將西側喜美在1970年曼谷亞運和1974年德黑蘭亞運各得5金的紀錄，創下女子選手在單屆亞運會最多金紀錄；北韓射擊選手許吉山曾在1982年亞運奪得7面金牌，總獎牌數8面。

「當下很緊張，沒想到能再獲勝，我心想絕對不能輸。」池江璃花子昨天賽後表示，「我很高興能贏得6面金牌，雖然比賽成績不算好，但我已經盡全力了。」她表示，自己感到非常自豪，希望未來在世錦賽、和2020年東京奧運獲得很多金牌。

《新浪網》撰文認為，池江璃花子一人奪6金2銀，比中國男子游泳名將孫揚的4金2銀還好，雖然未達成賽前要奪8金的壯舉，但不可否認她已經成為中國隊未來勁敵，更譽為是女版的「飛魚」。該文指出，2020年東京奧運，池江璃花子將成中國泳壇的勁敵。



池江璃花子一人奪得6面金牌。（歐新社）

日本女游將池江璃花子。（美聯社）

日本女游將池江璃花子在本屆亞運奪得6金2銀。（路透）

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日本女游將池江璃花子共拿到8面獎牌。（法新社）

日本女游將池江璃花子。（路透）

池江璃花子一人奪得6面金牌。（美聯社）

日本女游將池江璃花子在本屆亞運奪得6金2銀。（路透）