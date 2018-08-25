MLB》又是這名新秀當英雄 小熊靠再見轟擊敗紅人（影音）

小熊菜鳥柏特再見轟。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕今天小熊與紅人展開低比分的投手戰，雙方一路塵戰至延長賽，最後小熊靠著菜鳥柏特（David Bote）的再見陽春砲，以3:2氣走紅人。

這場小熊先發投手是生涯第一次在大聯盟先發出賽、26歲的米爾斯（Alec Mills），而讓人驚奇的是他主投5.2局只被打3支安打，僅失1分，送出多達8次三振。米爾斯還錦上添花的擊出個人生涯首支安打。

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紅人先發投手則是近期傳出交易傳聞的哈維（Matt Harvey），他也同樣拿出好表現，直到第六局才掉了第1分，總計5.1局被打5支安打，送出6次三振。

雙方在比賽前中段戰成平手，直到第八局下半小熊才靠著新加入的墨菲（Daniel Murphy）擊出超前比分的陽春砲，自國民被交易到小熊後墨菲在14個打數裡面擊出6支安打，相當好的加強了小熊隊的打線。

短暫取得領先的小熊隊沒有得意太久。九局上半他們派出史卓普（Pedro Strop）關門，不過一上場就被今年表現又更進化的紅人主將三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）擊出個人本季的第29轟追平比數，雙方進入延長賽。

而第十局下半紅人也推出陣中的守護神伊格雷西亞斯 （Raisel Iglesias），不料在一出局後遭到小熊菜鳥柏特左外野再見陽春砲狙擊，吞下敗投。而柏特也不是本季第一次當英雄，他曾在美國時間8/12時，對國民9局下、2出局、2好球時、落後3分時敲出震驚全場的再見滿貫全壘打。

這場比賽結束後小熊隊戰績來到74勝53敗，依舊是國聯最佳的成績。