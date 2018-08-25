亞運》堅持到底！李智凱16年體操之路 與勵志電影一樣熱血

李智凱（左）6歲開始學體操，16年來體操之路，與勵志電影一樣熱血，圖為小學時期青澀模樣。（資料照，記者江志雄攝）

［記者江志雄／宜蘭報導］努力16年，拚一秒完美落地！台灣「鞍馬王子」李智凱，摘下我國亞運體操首金，昔日師長說，李智凱從小就很拚，遇上失敗不氣餒，「堅持到底」的運動家精神，讓他在體操界發光發熱。

本屆亞運體操比賽，李智凱鞍馬摘金，唐嘉鴻地板項目奪銀，陳智郁吊環銅牌，這3面「金銀銅」得主，均出身宜蘭縣公正國小體操隊，李智凱、陳智郁是宜蘭囝，唐嘉鴻家住台北，為了接受教練林育信培訓，搬到羅東就讀公正國小；校長簡信斌今天說，將邀請3名校友返回母校，與學弟妹分享甘苦談與得牌喜悅。

請繼續往下閱讀...

22歲的李智凱，6歲開始學體操，小時候參加紀錄片「翻滾吧！男孩」演出，劇中描述7名體操小將，經過苦練流下無數淚水及汗水，終於拿到全國冠軍；李智凱體操之路，也走過低潮、歷經失敗，仍咬緊牙關撐下來，去年8月勇奪世大運鞍馬金牌，現又在亞運添金，16年堅持陸續開花結果，一路走來與電影劇情一樣熱血。

李智凱（左2）就讀宜蘭縣公正國小時，與其他選手，一起接受教練林育信（右）的調教。（資料照，記者江志雄攝）

李智凱媽媽過去在羅東市場做生意，他從小在市場走跳，個性活潑，以「菜市仔凱」暱稱，成了「翻滾吧！男孩」裡的鮮明角色，7名小選手後來各奔前程，李智凱是首位奪下國際賽體操金牌的選手。

公正國小學務主任莊仲庭回憶，童年時期的李智凱活潑外向，小一便加入學校體操隊，接受林育信指導，他不是天才型選手，但肯努力，培訓過程像是「拚命三郎」般全心投入，練習時跌倒爬起來再練，堅持加上努力，是成功的關鍵。

李智凱已從影片裡的小男孩蛻變成男人，他在世大運、亞運接連摘金，被視為2020年東京奧運鞍馬奪牌大熱門，父親李源泉期許愛子再接再厲，把奧運獎牌帶回家，讓國人再感動一次。

李智凱（右2）從小參加體操比賽便得獎連連。（資料照，記者江志雄攝）

翻滾吧!男孩紀錄片，描述公正國小體操選手苦練圓夢的過程。（資料照，記者江志雄攝）