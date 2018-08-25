MLB》明星終結者頻頻被打爆 釀酒人下放克納貝爾

今年克納貝爾表現大幅下滑。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人在稍早宣布，他們將把去年的入選明星賽的終結者克納貝爾（Corey Knebel）下放到3A。

自明星賽後克納貝爾的自責分率高達7.24，也被移除了終結者的身份。過去七次出賽他出賽6.1局就丟掉9分吞下兩敗，整季自責分率高達5.08，跟去年投76局39次救援成功，自責分率1.78的表現相去甚遠。

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今年克納貝爾的三振率依然是非常優秀的33.1%，速球球速跟去年也幾乎沒有差異，保送量也有下降，不過被全壘打倒是暴增，每九局的被全壘打量從去年的0.71漲到1.62。

釀酒人總教練康索（Craig Counsell）：「本季克納貝爾多數時間球速都很不錯，但他現在卻表現的很掙扎，這讓我們很難找出問題點。他的曲球今年並不是很穩定，他的曲球在有著垂直的位移時會非常棘手，但最近我注意到的是水平上的位移反而來得更多。」

釀酒人總經理史登斯（David Stearns）則表示這只是讓他有些休息時間，並讓他能在牛棚會議多做些準備。

克納貝爾表示這一切與自信心無關，不過他的總教練認為這也是表現下滑的其中一個原因。預計克納貝爾的位置將會由從傷兵名單歸隊的索利亞（Joakim Soria）補上。