亞運》中國隊犯規讓香港獲銀 賽後這動作讓中網友不開心

23日女子游泳400公尺混合式接力項目決賽，香港和新加坡女團獲得銀牌和銅牌，兩隊成員開心地擁抱在一起。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2018雅加達亞運，23日女子游泳400公尺混合式接力項目決賽，中國隊和南韓隊都因交接棒時「搶跳」，被大會判定沒有成績，頓失獎牌，由香港、新加坡替補銀牌、銅牌。香港女團相隔24年後再次於亞運奪銀牌，賽後開心地與新加坡隊擁抱，卻被不少中國網友譴責。

女子游泳400公尺混合式接力決賽，原本第4和第5名的香港、新加坡兩隊，因中國、南韓隊交接棒時搶跳犯規，被判定成績不算，香港、新加坡因此獲得銀牌、銅牌，兩隊成員得知獲得獎牌後喜極而泣，8名選手還相互擁抱在一起；日本女團則是在這項目拿到金牌。

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不少中國網友紛紛在社群媒體微博表示，「哭啥，又不是自己游來的銀牌...」、「銀牌還是中國的，心裡能好受一點」、「感覺香港人完全沒覺得自己是中國人啊，高興的那個樣子，就像是自己破了世界紀錄一樣。」、「中國被取消成績，香港的隊員高興的跑過去抱新加坡隊員，是幾個意思」、「香港隊開心完全沒問題，不過最後和新加坡抱到一起，總有種怪怪的感覺」。

但也有中國網友認為，「犯規就是犯規了，沒什麼好說的，香港的銀牌也是自己游來的，值得稱讚」、「開心難道有錯麼？」

23日女子游泳400公尺混合式接力項目決賽，香港和新加坡女團獲得銀牌和銅牌，兩隊成員開心地擁抱在一起。（資料照，路透）

香港和新加坡女團分別獲得銀牌和銅牌，兩隊成員喜極而泣。（資料照，法新社）

香港和新加坡女團分別獲得銀牌和銅牌，兩隊成員喜極而泣。（資料照，法新社）

中國女團因犯規失去銀牌。（資料照，美聯社）

南韓女團因犯規失去銅牌。（資料照，法新社）

23日女子游泳400公尺混合式接力項目決賽，香港女團獲得銀牌。（資料照，路透）

23日女子游泳400公尺混合式接力項目決賽，新加坡女團獲得銅牌。（資料照，路透）