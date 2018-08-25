亞運》四年前不如對手 本屆日本游泳隊奪金數追平中國

日本美少女池江璃花子（中）昨晚在50公尺自由式奪金，本屆亞運豪取6面金牌。中國選手劉湘（左）獲得銀牌。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018雅加達亞運游泳項目昨晚正式全部結束，本屆亞運游泳項目幾乎被中國、日本包辦，日本隊共奪得19面金牌，追平中國並列第一。若算總獎牌數，日本甚至還超越中國。

4年前的仁川亞運，日本隊游泳隊共拿到12面金牌，中國則有22金，雙方總獎牌數都是45面。本屆亞運泳畔的中日大戰，日本隊靠著年僅18歲的「怪物美少女」池江璃花子一人獨攬6金2銀、男泳將小關也朱篤3金2銀的帶領下，共斬獲19金、20銀、13銅，總獎牌數52個超越中國的50個，成為今年亞運的大贏家。

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中國游泳隊方面，徐嘉余一人拿5金，名將孫揚則是4金2銀，女泳將王簡嘉禾4金，中國在游泳項目共得19金、17銀、14銅，總獎牌數為50面。

這結果讓中國女泳將劉湘表示，2020年東京奧運對他們來說還是有點難度。劉湘在50公尺仰式破世界紀錄摘金。

日本美少女池江璃花子在本屆亞運豪取6面金牌。 （歐新社）

小關也朱篤本屆亞運拿到3面金牌。（路透）



中國男泳將徐嘉余一人拿5金。（路透）

中國名將孫揚在本屆亞運拿到4金2銀。（歐新社）